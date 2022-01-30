Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, если Вашингтон будет поддерживать стремление Тайваня к независимости, то это приведет к войне с Китаем. С таким заявлением выступил посол Китайской Народной Республики Цинь Ган в интервью радиостанции NPR (США).

Цитата из заявления посла Китая:

«В случае если поддерживаемые Штатами власти Тайваня продолжат двигаться путем независимости, то, скорее всего, последствиями этому станет силовое противостояние между КНР и США».

В отношениях между американской и китайской сторонами Тайвань, по словам посла КНР, является самой большой пороховой бочкой. Помимо того Цинь Ган добавил, что Пекин всячески пытается мирно воссоединиться с островом, однако фактором сдерживания также могут послужить и силовые средства.

Ранее Китай стремился разместить у российской границы весьма опасные объекты. Тогда в СМИ был раскрыт план Пекина.