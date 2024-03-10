Так, в случае, если бывший американский лидер Дональд Трамп вернется к власти после президентских выборов в США, он не намерен финансировать поддержку Украины, которая противостоит агрессии РФ. Однако, несмотря на это у Трампа якобы есть план завершения этой войны.Как информирует «НБН», об этом во время интервью венгерскому телевидению заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который недавно посетил Флориду, где встречался с Трампом, как кандидатом в президенты США.

Орбан отметил, что Дональд Трамп якобы рассказал ему о том, что он имеет «подробные миротворческие планы» относительно войны России против Украины. Однако содержание данных планов венгерский премьер-министр не озвучил. Подчеркнул он только то, что они совпадают с позицией Будапешта.

При этом Орбан добавил, что если Трамп победит на президентских выборах в США, он не намерен поддерживать Украину.

Венгерский премьер объяснил логику Трампа следующим образом:

В случае если Америка не даст денег, сами европейцы не смогут профинансировать эту войну и тогда война закончиться.

Более того, как подчеркнул Орбан, Дональд Трамп также не планирует оказывать помощь Европе с усилением обороны, о чем неоднократно ранее публично заявлял и сам экс-президент Штатов.

Напомним, ранее Трамп грубо обозвал Байдена, заявив, что Путин знает, что он может с ним справиться.