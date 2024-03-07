Во время брифинга представитель Госдепа США заявил, что атака россиян на Одессу в среду, 6 марта, в то время, как там находился президент Украины и премьер-министр Греции с делегацией, очередное напоминание о том, что ВС РФ ежедневно бьют по украинским городам, информирует «НБН».

По словам Миллера, этот удар по Одессе также напомнил о том, что стране нужны дополнительные установки противовоздушной обороны. Кроме того, Конгресс должен принять меры, чтобы оказать Киеву помощь для борьбы страны с захватчиками.

В то же время в Администрации Байдена не могут сказать, был ли украинский лидер Владимир Зеленский целью удара армии Путина по областному центру.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что все знают, что делает государство-террорист, кроме того, на фронте в Украине видны последствия бездействия Конгресса.

Как сообщали СМИ, у Байдена рассматривают выделение денег на помощь Украине из бюджета Минобороны США.