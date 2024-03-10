Как информирует «НБН», выступая в Джорджии перед своими избирателями Дональд Трамп назвал нынешнего американского президента «идиотом», с которым Путин «может справиться».

Дословно из заявления Трампа:

В случае если у вас был бы действительно способный президент, как я, то мы были бы все в полной безопасности. Но теперь Путин заявляет о ядерном оружии. И все из-за того, что он знает, что сейчас американским президентом является идиот, с которым он может справиться.

Как известно, после победы на первых президентских выборах в Айове, шестнадцатого января, Дональд Трамп упомянул об Украине. В очередной раз он отметил, что «войну ему удастся остановить очень быстро», если он возглавит Соединенные Штаты Америки, так как он весьма хорошо знает российского диктатора Путина и президента Украинского государства Владимира Зеленсого.

В свою очередь украинский президент Зеленский, двадцать третьего февраля, высказал уверенность в том, что Трампу не удастся остановить войну в Украине всего за двадцать четыре часа.