Об этой информации сообщил «Трибун», который сослался на материал американского издания The New York Times, передает «НБН».

Отмечается, что в самом начале речь коснулась жестких санкций как ответ РФ за новый виток эскалации в Украинском государстве. Было добавлено, что это случится, когда Российская Федерация вторгнется на территорию Украины.

«Пакет мер вызовет сильную инфляцию. Вместе с этим начнется крах фондового рынка. Кроме того, будет финансовая паника в целом. Все это сделает «очень больно» почти всем жителям Российской Федерации: от олигархов до самых обычных граждан страны», — сказано в сообщении.

СМИ так же сообщили, что санкции включают в себя удар по крупнейшим банковым институциям России. Аналогичный удар придется по практически всем финучреждениям. Помимо этого, уже успел высказаться насчет этого бывший высокопоставленный чиновник Госдепа времен Обамы по имени Эдвард Фишман. Он подтвердил все вышеупомянутое.

«В данный момент Америка намерена формировать подобный набор санкционного давления. Он должен поставить РФ в максимально жесткие условия, дабы сдержать ее удары по всему миру. Это касается и самих США», — заключили в западных СМИ.

Тем временем, Блинкен отверг ультиматум РФ по Украине: Госсекретарь сказал, на что может рассчитывать Киев.