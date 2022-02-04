Курьез с главой России на трибуне запечатлели камеры телеканала NBC, который вел прямую трансляцию торжественной церемонии открытия Олимпиады в китайской столице. На видео заметно, что Путин закрыл глаза при появлении украинских олимпийцев с государственным флагом.

Пришел в себя глава Кремля после громкой фразы комментатора, который заговорил в микрофон, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал NBC News.

СМИ заговорили о российском лидере еще до начала открытия спортивных соревнований. Сеть облетели кадры инцидента с самолетом президента Российской Федерации во время посадки в столице Китая. Лайнер Путина немного «покачало» при приземлении в Пекине.

Ранее пользователей Сети повесил формат проведения встречи главы Кремля с премьером из Венгрии. Политики во время переговоров сидели на большом расстоянии друг от друга, а после пили шампанское, стоя по разным краям большого ковра.