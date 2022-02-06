Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, опубликованный белорусским информационным агентством «БЕЛТА», Лукашенко заявил в интервью Владимиру Соловьеву, что гарант Конституции Украины Зеленский является «безголовым» человеком, «не имеющим стержня».

Цитата из заявления Лукашенко:

«Владимир Зеленский, извини, скажу впервые такое, безголовый. Хотя, если честно, я совсем не ожидал, что у него проявится такое поведение. Ведь он уже кричит – нет-нет, никакой войны не будет. Боев никаких нет, говорит он, и т.д. Но ведь они уже прямо сейчас его в «стойло» загнать пытаются. Для чего? Чтобы он говорил, что будет война, мол мы нападем, и тому подобное».

Но на этом непристойные высказывания Александра Лукашенко о Зеленском не закончились. Он добавил, что украинский лидер «не имеет стержня».

«Я не могу сказать, что Зеленский ненавидит советское прошлое. Не могу сказать так. Он какой-то просто аморфный человек. У него нет стержня».

Также известно, что во время интервью российскому пропагандисту Лукашенко высказал слова уверенности в том, что Украина в свое время обязательно станет членом Союзного государства с Россией и Беларусью.