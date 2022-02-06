Глава Министерства экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек озвучил главную проблему, которую ФРГ видит в новом российском газопроводе «Северный поток — 2».

Как информирует «НБН», в ходе интервью медиагруппе Funke, которое было опубликовано пятого февраля, немецкий чиновник заявил, что основной проблемой «СП-2» для Германии является следствие геополитической ситуации.

Цитата из заявления сопредседателя партии «Союз 90/зеленые» Роберта Хабека:

«Если рассматривать геополитическую точку зрения, то «Северный поток — 2» усиливает не только зависимость от российского газа, но также и сосредоточенность на одном пути поставок, являющийся весьма уязвимым».

Согласно его словам, новый газопровод России повышает нужду поиска иных источников снабжения «голубым топливом» Германии.

При этом чиновник из ФРГ добавил:

«Происходящие на протяжении последних недель события, а также война на Донбассе значительной мерой усилили нашу обеспокоенность тем, что поставки Российской Федерацией «голубого топлива» противоречат интересам нашей страны».

Еще не так давно глава польского правительства Матеуш Моравецкий раскритиковал Федеративную Республику Германия за ее отношение к «Северному потоку — 2» и Украине.