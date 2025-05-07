Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте 7 мая поддержала новую дорожную карту полного отказа от энергоносителей из РФ. Политик заявила, что организация не допустит восстановления зависимости от агрессивной страны, пишет издание «НБН».

Президент Еврокомиссии считает, что члены ЕС допустят ошибку исторических масштабов, если снова «откроют кран» для российской нефти и газа.

Также она напомнила, что государство-террорист не единожды доказывало свою ненадежность как поставщик: в 2006, 2009, 2014 и 2021 годах и в течение полномасштабной войны в Украине кремлевский диктатор перекрывал потоки «голубого топлива» в европейские страны.

Политик убеждена, что Евросоюзу пора усвоить этот урок, ведь зависимость от энергоносителей РФ вредит безопасности членов организации и их экономике.

Как сообщалось, венгерский премьер Виктор Орбан снова раскритиковал вступление Украины в ЕС. Представитель Будапешта считает, что членство страны – это невыгодное соглашение для организации, которое станет для них бременем.