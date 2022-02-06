Как информирует «НБН», в пресс-службе американского посольства в Украине поспешили заявить, что на этом поддержка Киева не заканчивается. Наоборот, в ведомстве подчеркнули, что помощи «будет еще больше».

Цитата из сообщения посольства США в Украине:

«Весьма рады проинформировать, что Вооруженным силам Украинского государства была доставлена уже восьмая партия военной помощи. Но в будущем ее будет еще больше. Можете быть уверены в том, что мы с Украиной стоим бок о бок. Мы с ней вместе в то время, когда она защищает суверенитет и территориальную целостность».

Немного ранее об особом грузе из Соединенных Штатов Америки в Украину рассказал глава оборонного ведомства нашей страны Алексей Резников. В частности, военный чиновник сообщил, какую военную помощь предоставил Вашингтон Киеву.