Об этой информации сообщил «Остров», передает «НБН».

Отмечается, что цель Лондона банально проста – передача опыта представителям ВСУ. Сюда входит как тактика борьбы с террористическими силами, так и снайперская стрельба. Кроме того, будут отработаны диверсионные тактики, чтобы максимально навредить вероятному противнику.

Было так же сообщено, что вышеупомянутая переброска сил стала возможностей благодаря событиям в Афганистане. С недавних пор основные силы британского спецназа не были задействованы на территории этой страны.

Известно, что такая инициатива со стороны Британии была позитивно принята в обществе Украины. Люди, интересующиеся спецподразделениями, сообщают, что опыт работы SAS и SBS будет весьма актуален для ВСУ.

При этом сообщалось следующее: США перестали быть союзником Украины — источник рассказал, какое заявление сделала Псаки.