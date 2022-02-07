Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Олафа Шольца изданию The Washington Post от шестого февраля, канцлер Федеративной Республики Германия пояснил, что в вопросе предоставления вооружения в регионы, где наблюдается кризисная ситуация, огромную роль играют жесткие ограничения на экспорт.

В частности, Шольц заявил:

«Есть определенная преемственность ограничений в экспорте оружия со стороны Германии. Этим занимались представители предыдущего правительства. И в данном вопросе место имеет преемственность».

Он также напомнил при этом, что ФРГ отозвалась на просьбу Украинского государства, в результате чего были поставлены 5000 военных касок. Это было сделано в качестве гуманитарной помощи ввиду эскалации ситуации на территории Луганской и Донецкой областей.

Как ранее уже сообщалось, в консульстве Штатов в Украине прокомментировали поставки вооружения украинской стороне, заявив, что в будущем Америка предоставит для нужд Вооруженных сил Украины еще больше помощи.