Экс-посол ФРГ в Украине в интервью изданию «Главком» заявил, что верит в проактивную поддержку Киева со стороны новоизбранного немецкого канцлера Фридриха Мерца. По его мнению, политик также будет искать поддержку среди других союзников, информирует «НБН».

Гаймзет отметил, что Берлин не будет убеждать Москву, что Украина не получит ракеты Taurus. Дипломат считает, что вопрос заключается в том, действительно ли это то оружие, которое больше всего необходимо ВСУ в этот момент.

Бывший посол Германии в Украине считает, что необходимо изменить восприятие заявлений Москвы об эскалации в случае предоставления Киеву новых видом западных вооружений. Гаймзет подчеркнул, что РФ наращивает боевые действия с самого начала войны.

Дипломат добавил, что двойной ракетный удар по городу Сумы 13 апреля был воспринят Мерцом как акт агрессии, как преступление, которое является эскалацией.

Напомним, в Defense Express заявили, что Берлин сможет отправить в Украину только 100 ракет Taurus.