Лидер политической силы «ЛДПР» оправлен на лечение в элитную Центральную клиническую больницу, о чем СМИ Российской Федерации сообщили источники.

По их словам, скандального депутата медики забрали с 50-75% поражения легких. В то же время коллеги по партии утверждают, что политик чувствует себя хорошо, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Отметим, что с сентября 2020 года Жириновский сделал 8 прививок от коронавирусной болезни. Кампания по вакцинации в РФ стартовала в декабре 2020 года, до этого препарат «Спутник V» все еще изучался учеными. Жириновского не смутил тот факт, что вакцину не исследовали до конца, поэтому он спокойно привился неподтвержденным препаратом.

«Спутник V» депутату вводили три раза, еще три прививки ему делали препаратом РФ «Эпивак», а также дважды ему кололи вакцину «Ковивак».

В октябре прошлого года СМИ писали о том, что одиозный политик за погода принял 6 доз вакцин от коронавирусной инфекции. Жириновский с гордостью рассказывал журналистам, что он «самый первый», кто сделал такое количество прививок.