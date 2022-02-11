Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, передает «НБН».

Президенты России и Франции провели переговоры в Москве, 7 февраля. Диалог Путина и Макрона длился пять часов без помощников, а лишь в присутствии переводчиков.

Источники в Елисейском дворце рассказали некоторые подробности 5-часовых переговоров руководителей двух стран. Как выяснилось, во время беседы президент РФ много говорил об истории, точнее взялся ее переписывать. Не обошлось и без претензий в адрес Запада. Путин заявлял, что страны Запада нарушили якобы данные в 1997 году обязательства о нерасширении военно-политического блока НАТО и не включения в Альянс бывших советских республик.

В свою очередь французский лидер Макрон пытался вернуться к сегодняшним проблемам на международной арене.

Кроме того, источники пишут, что президента Франции поразило то, насколько Путин изменился за последние три года. После беседы с руководителем РФ Макрон сказал своему близкому окружению, что Путин в 2019 казался «менее жестким», а также «менее сосредоточенным на истории».

Ранее Дмитрий Ярош высмеял то, что Путин вел переговоры с Макроном за очень длинным столом.