Офицеры, которые ранее занимали высокие посты в силовых структурах России, начали публично выступать против агрессивной политики Владимира Путина по Украине. Военные озвучивают прямые призывы к главе Кремля уйти в отставку.

Председатель «Общероссийского офицерского собрания», генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов опубликовал обличающее обращение к главе РФ и соотечественникам, где раскритиковал военные планы Москвы, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Военный заявил, что главные угрозы России носят внутренний характер, назвав российское руководство непрофессиональным и недееспособным. По его мнению, война с соседней страной ставит под вопрос существование РФ как государства и навсегда сделает врагами украинцев и россиян. Он добавил, что военными действиями российские власти хотят сохранить награбленные у соотечественников богатства.

Поддержал Ивашова офицер РФ и военный обозреватель Михаил Ходаренок. Он опубликовал в росСМИ статью «Прогнозы кровожадных политологов». В материале он напомнил пропагандистам, чем могут обернуться их призывы к войне. Военный отметил, что нападение на чужую страну это не «легкая прогулка», а заявления о том, что армия России разгромит ВС Украины за 30-40 минут безосновательны.

Антивоенные настроения поддержал и экс-сотрудник КГБ СССР, бывший заместитель администрации президента России, генерал-майор Евгений Савостьянов. По его мнению, патриотами являются те, кто заботятся о мире и благополучии россиян, а не те, кто призывают к войне, «разбрызгивая слюни», и удовлетворяют «имперские похоти вождей».

Сейчас известные россияне начали сбор подписей против войны с украинцами. Среди тех, кто выступил против агрессии Кремля, есть лидеры мнений, артисты, музыканты, журналисты, ученые и политики.