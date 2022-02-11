Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Интерфакс».

Пролил свет на ситуацию с госпитализацией лидера российских коммунистов пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. Он утверждает, что якобы политика положили в больницу сугубо в профилактических целях, учитывая то, что в России непростая ситуация с заболеваемостью на коронавирус.

Однако, по словам Ющенко, у Зюганова все же есть симптомы респираторного заболевания. Политик в последнее время со многими контактировал.

Кроме того, пресс-секретарь Коммунистической партии сказал, что 77-летний Зюганов перенес несколько операций в последние годы.

Российские СМИ пишут, что якобы Зюганов попал в ту же больницу, что и лидер «ЛДПР» Владимир Жириновский.

Как известно, 9 февраля российские СМИ сообщили о госпитализации Владимира Жириновского. Одиозный политик подхватил коронавирус и сейчас находится в тяжелом состоянии. Его якобы подключили к аппарату ИВЛ.