Как информирует «НБН», на официальном сайте НАТО было опубликовано весьма тревожное по отношению к Украине сообщение генерального секретаря военно-политического блока НАТО Йенса Столтенберга.

По мнению генсека НАТО, власти Российской Федерации, помимо полномасштабного вторжения в нашу страну, рассматривают и другие варианты, как дестабилизировать ситуацию внутри Украины. В частности, одним из них является свержение власти в Киеве. Также не исключены и масштабные кибератаки.

Прямая речь Столтенберга:

«По настоящий момент никуда не пропала возможность полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, существуют и другие риски агрессивных действий любого типа. В частности, могут быть попытки свержения киевских властей. Также могут осуществляться кибератаки и другие виды агрессивных действий со стороны Кремля. Определенности в этом, конечно же, нет. Однако наращивание военных сил точно продолжается».

В Украине уже действуют офицеры разведки России

При этом генеральный секретарь НАТО предупредил, что российская разведка уже начала активную работу на территории Украинского государства.

«Мы уже наблюдали за угрожающей риторикой со стороны России. Мы прекрасно знаем, что многие офицеры разведки Российской Федерации уже осуществляют свою работу на территории Украины. В прошлом у нас уже были случаи применения Россией против Киева силы».

Ранее Йенс Столтенберг уже заявлял о том, что в НАТО сейчас рассматривают вариант размещения боевых групп Альянса на территории Черноморских вод, в частности в Румынии.