Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN Türk, Анкара получила от российских и белорусских источников данные, которые свидетельствуют об опровержении заявлений касательно вторжения РФ в Украинское государство. При этом в МИД Турции утверждают, что сценарий вторжения российских войск в Украину не является реалистичным.

Согласно словам главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу, западная пресса ранее заявляла, что Россия якобы готовит план по вторжению в Украину. В свой черед Вашингтон не один раз акцентировал внимание на возможности начала полномасштабных боевых действий в самые кратчайшие сроки. Но источники турецкого высокопоставленного чиновника в России и РБ опровергли данную информацию.

Прямая речь министра иностранных дел Турции:

«Источники в Беларуси тоже всячески отрицают вероятность вторжения России через белорусскую территорию. Нам стоит акцентировать внимание на снижении напряженной обстановки. Альянс и Кремль сейчас ведут переписку по гарантиям безопасности».

Как известно, президент Турции Эрдоган уже не один раз пытался организовать встречу между Путиным и Зеленским на турецкой территории.