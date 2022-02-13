Как информирует «НБН», в воскресенье, тринадцатого февраля, в эфире CNN Джейк Салливан, являющийся советником главы Белого дома по национальной безопасности, сообщил, что Вашингтон публикует разведывательные данные для того, чтобы «не начать военные действия, но, наоборот, остановить войну».

Дословно из заявления Салливана:

«Мы имеем собственную точку зрения, которая заключается в том, что мы не имеем цели предоставлять Москве возможность устроить сюрприз здесь, то есть, свалить на Украину что-то. В итоге мы, насколько это возможно, делимся такими данными как можно шире. Это именно то, что было сделано нашей стороной. И мы будем продолжать это делать».

Кроме того, американский чиновник добавил, что в США сейчас не могут точно заявить, какой это будет день (вторжение РФ в Украину, — ред.). Однако Вашингтон уже некоторое время говорит о том, что сейчас именно то окно, когда наступление, широкомасштабные военные действия со стороны Москвы могут начаться на территории Украины в любой день, в том числе в ближайшую неделю, до окончания Олимпийский игр в Пекине.

Вероятное вторжение российских войск в Украину также прокомментировал командующий УДА Дмитрий Ярош. В частности, ветеран АТО заявил, что армия нашей страны готова дать отпор агрессору.