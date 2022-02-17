Как информирует «НБН», об этом сообщает «Еспресо. Захід» со ссылкой на Сеть защиты национальных интересов ANTS.

Отмечается, что депутаты Европарламента поддержали обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чья страна с 1 января 2022 года стала председателем Совета Евросоюза, об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Дословно из обращения евродепутатов:

«Господин Президент Французской Республики! После завершения Второй мировой войны таких угроз безопасности и целостности Украины, и всей Европы еще не бывало. Уже несколько государств-членов ЕС поступили смело. Эстония, Литва, Латвия, Чехия, Франция и Польша приняли решение предоставить Украине снаряжение военного и гражданского назначения, а Дания, Нидерланды и Испания решили усилить свое военное присутствие в регионе. Франция готовится сделать то же самое».

Далее в тексте документа отмечается:

«Мы обращаемся к Вам, в частности, как к президенту государства, ныне председательствующему в Совете Европейского Союза, надеясь, что вы поспособствуете распространению среди других глав государств и правительств инициативы, которая бы сделала из Европейского Союза действительно стратегического игрока в текущем кризисе. Поскольку в 2015 году Европейский Союз признал «европейские стремления Украины» и приветствовал «ее европейский выбор», пора ей предоставить реальную перспективу интеграции, немедленно начав переговоры о присоединении Украины к Европейскому Союзу с целью полной интеграции в течение десяти лет».

Говоря о том, какие возможности откроются перед Украиной благодаря началу переговоров о вступлении Киева в ЕС, в Европейском парламенте отметили:

«Даже если текущий кризис и не перерастет в открытый конфликт, Украина будет и дальше оставаться объектом операций по дестабилизации. Четкий и юридически обязывающий график реформ, который подразумевает процедура присоединения, будет служить мощным стимулом для укрепления демократии и правовластия в этой стране и, следовательно, мощным противоядием любым будущим попыткам дестабилизации. Мы надеемся, что вы сделаете это предложение частью своей повестки дня».

Напоследок отметим, что такое обращение к Макрону подписали более ста европейских парламентариев, а также известных активистов.

Касательно интеграции Украины в НАТО, множество политологов и экспертов сейчас говорят о том, что Россия пытается добиться того, чтобы для Киева это стало невозможным, а точнее, чтобы Украинское государство добровольно отказалось от этого вектора.