Как информирует «НБН», в интервью «Голос.UA» политолог Золотарев высказал мнение, что «все это было создано» с определенной целью, которая заключалась в принуждении Украинского государства принять решение об отказе вступать в Организацию Североатлантического договора.

Дословно из заявления руководителя центра «Третий сектор»:

«Еще одной целью таких действий (России и Запада – ред.) было выполнение соглашений, достигнутых в рамках «Минска». Собственно говоря, это и есть предмет торгов между российской стороной и Западом. Ведь даты не один раз уже назначались… Однако, скажу, что уровень американских чиновников реально деградирует. Потому что когда они рассказывают о том, что Владимир Путин ожидает, чтобы земля была мерзлой, то в настоящий момент, как мы видим, все наоборот. Если разобраться, то никакие танки по полям сейчас не проедут. И чтобы это понять, стоит только прогноз погоды посмотреть, взглянуть на графики температуры, и понять, что в назначенное шестнадцатое февраля глава Кремля точно не явится ни на какую войну».

Ранее мы уже писали о том, что Андрей Золотарев высказал собственное мнение относительно того, что означает для Украины отвод части российских войск в места постоянной дислокации.