Как информирует «НБН» то, что произошло в экономическом секторе России, решил прокомментировать известный российский олигарх Олег Дерипаска. Он оставил свой отзыв в Телеграм.

Дословно из сообщения бизнесмена:

«Подъем ставки, обязательная продажа валюты… И это только первый тест на то, за чей счет происходит весь этот банкет. Весьма сильно хочется получить разъяснения, а также внятные комментарии по экономической политике на ближайшие три месяца».

По мнению олигарха, для выхода из кризиса необходимы «реальные кризис-менеджеры, но никак не фантастические презентации».

При этом российский бизнесмен добавил:

«В настоящее время не получится пересидеть так, как в 2014-м. Нужно срочно менять экономическую политику. Нужно незамедлительно заканчивать весь этот государственный капитализм».

Как известно, ранее Путин неоднократно заявлял, что Россия якобы готова к санкциям, которые страны Запада и США могут ввести против страны в связи с российской агрессией в Украине. Но на самом деле, как мы видим, олигархи РФ уже понимают, что произошло. Кроме того, в связи с происходящими на территории Украины событиями, граждане Российской Федерации экстренно обратились к Путину с требованием.