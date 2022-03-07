Об этом пишет Page Six, ссылаясь на источники, передает «НБН».

Издание Page Six, которое часто публикует инсайдерскую информацию об известных селебрити и политиках, рассказало, куда глава Кремля мог спрятать свою семью.

Согласно информации СМИ, негласная первая леди РФ Алина Кабаева и ее дети могут находиться в Швейцарии.

«В очень уединенном и безопасном шале», — пишет издание.

Источник издания сообщает, что якобы у российской гимнастки и кремлевского диктатора четверо детей – двое мальчиков и девочки-близнецы. Кроме того, СМИ пишет, что якобы у сожительницы Путина и его детей швейцарские паспорта.

Стоит отметить, что официально у руководителя РФ две взрослых дочери от первого брака.

По данным СМИ, российская гимнастка Алина Кабаева давно является сожительницей российского диктатора.

Ранее российский политолог и историк Валерий Соловей заявлял, что Путин спрятал Кабаеву и своих потомков в бункер на Алтае, который является своего рода подземным городом.