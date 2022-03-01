Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Валерия Соловья.

Ранее уже появлялась информация от нескольких источников о том, что президент РФ Владимир Путин после того, как начал полномасштабную войну против Украины, отправился в бункер на Урал.

По словам российского историка и политолога Валерия Соловья, семья руководителя страны-агрессора тоже находится в подземном бункере.

«На выходных днях семья Путина была эвакуирована в специальный бункер, подготовленный на случай ядерной войны. Этот бункер находится на Алтае», — сказал Соловей.

По его словам, путинское укрытие на Алтае – это своего рода подземный город.

«Оборудованный по последнему слову науки и техники», — сказал он.

Примечательно, что накануне руководитель РФ фактически открыто начал угрожать миру ядерным арсеналом России. В воскресенье, 27 февраля он поручил Министерству обороны привести ядерное оружие в режим повышенной боевой готовности.

Политолог Соловей считает, что сейчас на наших глазах повторяется Карибский кризис.

Ранее Турчинов обратился к россиянам с призывом восстать против Путина.