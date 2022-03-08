Елизавета Кривоногих, 18-летняя блогерша из Санкт-Петербурга, известная как Луиза Розова, во многих расследованиях журналистов-оппозиционеров фигурирует как вероятная дочь главы Российской Федерации, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

По неподтвержденным данным «тайная дочь» Путина и ее мать, после вторжения армии России на в Украину, спрятались в роскошном высокотехнологичном бункере, оборудованном на случай ядерной войны, который находится на территории Сибири.

Что интересно, Кривоногих удалила свою страницу в Instagram, очевидно, не выдержав волну хейта за преступную политику своего отца. В комментариях девушке желали смерти, требовали связаться с Путиным и потребовать прекращения войны, а также называли ее «ребенком второго Гитлера».

Также журналисты опубликовали материалы о местонахождении негласной первой леди Российской Федерации Алины Кабаевой и ее детей. Российский политолог Валерий соловей утверждает, что они прячутся в бункере на Алтае. В то же время СМИ утверждают, что семья Путина находится не в России.