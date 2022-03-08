В Instagram появились кадры из магазинов «тяжелого люкса» в столице Российской Федерации. Видео демонстрирует закрытые и абсолютно пустые бутики в московском ЦУМе, информирует «НБН» со ссылкой на Daily Mail.

В то же время не все состоятельные столичные жители были готовы к такому развитию событий, особенно в праздник 8 марта. Из России ушли все бренды «тяжелого люкса», распродав все остатки товара. В то же время открыты магазины отечественных брендов, однако состоятельные москвичи не хотят там отовариваться.

Как пишут журналисты, многие жительницы Москвы не знали, что их любимые бутики закрылись и даже не поняли, почему так произошло. Кроме того, покупательницы столкнулись с тем, что они не могут найти свой размер понравившейся вещи или обуви.

Если ранее они могли делать покупки даже в Америке и европейских странах, то сейчас они и там не смогут приобрести товары от люксовых брендов, поскольку большинство государств закрыли воздушное пространство для граждан страны-оккупанта. Кроме того, авиалинии РФ «Аэрофлот» останавливают рейсы за рубеж.

У жителей страны-агрессора начались проблемы и с оплатой покупок в бутиках, поскольку карты, выпущенные на территории РФ, перестают работать за границей, а карты, выпущенные за рубежом, не будут функционировать в России.

Эксперты утверждают, что санкционный удар Запада вернет россиян во времена СССР. Экономист Даниил Монин рассказал, что в РФ столкнутся с дефицитом импортных товаров. Он объяснил, чем еще граждане России будут платить за агрессию армии Путина в Украине.