Эксперты сходятся во мнении, что жители страны-оккупанта столкнутся с дефицитом импортных товаров, ростом инфляции и отсутствием возможности покинуть пределы своей страны, информирует «НБН» со ссылкой на «Сегодня».

Экономист Даниил Монин отмечает, что на валютном рынке РФ наблюдается эффект паники, поскольку в ближайшем будущем рубль обвалится еще больше. Все больше россиян желают избавиться от национальной валюты, которая быстро дешевеет. Кроме того, зарплаты граждан РФ в долларовом эквиваленте при нынешнем курсе стали меньше, чем были в Украинском государстве перед началом вторжения армии Путина.

Помимо проблем на валютном рынке, россияне останутся без поездок за границу, теперь им светит отдых только на отечественных курортах. Вскоре жители России станут изгоями также, как и крымчане после аннексии полуострова в 2014 году.

Несмотря на то, что РФ не сильно зависима от импорта, подорожание ожидается и на отечественные товары. Цены вырастут, а качество ухудшится, для россиян все новое станет слишком дорогим.

Монин уверяет, что постепенно жители Российской Федерации начнут вспоминать жизнь при Советском Союзе, поскольку здравого развития экономики РФ не будет.

Несмотря на действие сокрушительных санкций Запада, большинство россиян поддерживает агрессию Путина в отношении Украины. Российские социологи провели опрос, который показал количество сторонников в РФ войны на украинской территории.