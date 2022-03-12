Как информирует НБН, на официальной странице ведомства в телеграмм сообщается следующее:

В настоящее время в соответствии с задачей, поставленной Главнокомандующим Вооруженными Силами, пять батальонных тактических групп совместно с органами пограничной службы осуществляют прикрытие южных границ нашего государства с целью недопущения проникновения на территорию Республики Беларусь со стороны Украины различных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Данные подразделения выполняют задачи разведки, патрулирования, охраны объектов и обороны на дорожных направлениях.

В ближайшее время планируется осуществить их замену также пятью батальонными тактическими группами.

Подразделения, выполнившие свои задачи по прикрытию Государственной границы, будут возвращены в пункты постоянной дислокации и приступят к плановой повседневной деятельности

— заявил Гулевич.

Для доморощенных «военных экспертов» и диванных аналитиков хочу подчеркнуть, что перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины

— отметил при общении с военными СМИ начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь.

Родных и близких военнослужащих могу заверить как начальник Генерального штаба, что наши Вооруженные Силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории

— говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко рассказал, почему Путин начал вторжение в Украину с территории Беларуси