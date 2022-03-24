В последнее время, приходя в отделение банка, Вы слышите «денег нет». Особенно это касается снятия денег с валютных счетов. Но и это не все. Участились случаи отказа в возврате депозитов. Не будем указывать эти банки – их клиенты сами прекрасно знают, о чем речь.

Что Вы должны знать, чтобы противостоять обнаглевшим банкирам, которые наживаются на Вас во время войны.

Итак, вот юридически грамотная инструкция по поведению в банке, предложенная нам авторитетными посетителями форума и доработанная нашими юристами.

Для начала – тем, кому в банке не выдают даже гривны (увы, тоже реальность) или выдают сумму меньшую, чем ту, на которую рассчитывали.

Первое.

С 21 марта Нацбанк изменил правила снятия наличных со счетов и вывода денег за границу. Был увеличен ежедневный лимит на снятие наличных с валютных счетов — с 30 до 100 тысяч гривен в эквиваленте. То есть, если раньше вы могли снять с валютного счета до 1000 долларов, то теперь – можно снимать по курсу на 3000 евро. Это конечно уже больше, но практика показывает, что чаще всего следует ответ, что «на кассе нет денег».

Здесь Вам в помощь приходит Положение, утвержденное постановлением НБУ от 3 декабря 2003 года № 516, а в нем пункт 3.10:

3.10. Банк обязан в случае невыполнения (ненадлежащего исполнения) требования вкладчика о возврате вклада (депозита) или его части (документ на перевод/заявление о возврате средств и т.п.) (далее – требование):

1) принять требование путем проставления на нем даты получения, подписи уполномоченного лица и выдачи вкладчику письменного уведомления о неисполнении (ненадлежащем исполнении) этого требования с указанием причины, даты взятия требования на учет, даты выдачи уведомления, фамилии, имени и отчества уполномоченных лиц банка;

2) принять требование на учет по соответствующему забалансовому счету.

Банк обязан выполнить требование в соответствии с условиями договора банковского вклада. После выполнения требования банк списывает требование с соответствующего забалансового счета.

Второе.

Таким образом, если Вы хотите забирать валютой в эквиваленте до 100000 гривен в день, то есть около 3000 евро, и у Вас есть возможность прийти в банк, то:

приходите в банк с двумя экземплярами предварительно подготовленного письменного требования о выдаче требуемой Вам суммы и предлагаете руководителю отделения банка два варианта по выбору:

1) выдают деньги;

2) если не выдают, то берут Ваше требование на внебалансовый счет с указанием на Вашем экземпляре причины отказа.

Для банка данное заявление является угрозой проверок, штрафов и пристального внимания со стороны НБУ. Сейчас, конечно, многое прощается, но кто знает, когда ваш банк попадет в прицел внимания НБУ? Никто. И менеджер в банке – тоже. Таким образом, если ваш банк держит в кассе валюту для передачи «нужным людям», то ему будет проще от Вас откупиться, выдав вам вашу валюту.

Граждане – внимание – тем, кому не выдают депозиты!!!

Ситуация ровно такая же. Действуем точно так же.

Передаем эту инструкцию по рукам!

P.S. Перечитал последний абзац и понял, что сказал не все.

Третье.

Если Вам в банке будут говорить, что у них в кассе нет средств, что мол, в НБУ говорили, что выдают валюту с валютных счетов только, если они есть в кассе, продолжайте настаивать на своем. Оборот «при условии наличия в кассе» касается только случая, когда клиент требует в день более, чем в эквиваленте 100000 гривен, в пределах остатка своих средств на счету и именно в отделениях банков на территориях, которым угрожают счета, если их больше, чем в эквиваленте до 100000 гривен, а в случае, когда клиент требует в день в эквиваленте до 100000 гривен, вообще не должно возникать вопроса «есть или нет в кассе». Смотри пункт 5 постановления НБУ от 24 февраля 2022 года № 18. Для остальных районов и областей, а также, если вы снимаете положенные НБУ в эквиваленте 100 тысяч гривен – слова «при наличии в кассе» вообще не применяются.