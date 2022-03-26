Telegram-канал «Украина 24/7 Новости» опубликовал видео из российского Саратова. Кадры демонстрируют огромную толпу желающих приобрести сахар, информирует «НБН».

Кадры демонстрируют фуры, которые привезли мешки с сахарным песком. Возле машин сразу появилось множество желающих приобрести дефицитный товар.

Вместо того, чтобы мирно дожидаться возможности купить «сладкое золото» в очереди, россияне начали прорываться поближе к предпринимателям. Люди пытаются растолкать друг и друга и суют деньги продавцу.

В то же время лидер россиян Владимир Путин не стесняется выходить к соотечественникам, которые устраивают бои за дефицитные продукты, в брендовых вещах. После выступления российского диктатора в Лужниках, СМИ рассказали, что Путин предстал перед обнищавшими гражданами своей страны, которая находится на грани дефолта, в пуховике за 1,5 миллиона рублей.