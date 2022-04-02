В своем Telegram-канале Невзоров опубликовал серию снимков из Украины, на которых запечатлены обезображенные мертвые российские захватчики, информирует «НБН».

Журналист сообщил гражданам страны-агрессора о начале «весеннего путинского призыва в трупы», после того, как глава Кремля подписал указ о наборе «потенциальных мертвецов.

Невзоров ясно дал понять, что «патриотов» РФ на украинской территории ожидает одно – смерть, ради амбиций кремлевского диктатора Владимира Путина.

Оппозиционер рассказал, что в «обгорелое и гниющее мясо» могут превратиться еще 150 000 юных жителей Российской Федерации, став жертвой на «алтаре богу путинской войны».

По словам журналиста, российские «патриоты» после гибели не смогут «полежать киношно и красиво», поскольку в основном ликвидированные захватчики РФ «превращаются в шашлычок».

Невзоров неоднократно выражал убеждение в том, что Украина победит в войне с Россией. Также он уверен, что после поражения армии Путина произойдет крах режима кремлевского диктатора в РФ.