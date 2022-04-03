Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российский «Интерфакс» и депутата Андрея Клишаса.

Прямая речь Клишаса:

В понедельник внесем поправки в уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций), на территории РФ и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной Думой.

Ранее депутат «Единой России» сообщал о подготовке поправок о введении уголовной ответственности для тех, кто исполняет «антироссийские санкции внутри России».

По его словам, «на фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции». Депутат назвал это «пособничеством ухудшению экономической ситуации».

Напомним, что сейчас ЕС готовит новый раунд санкций, под «прицелом» порты и суда РФ. В то же время поставки нефти и газа из пока РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы.

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