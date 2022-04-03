Все дело в том, как пишет «НБН», что отправивший кадыровцев убивать граждан Украины Кадыров очень хотел, чтобы в РФ его публично назвали «героем», а также на официальном уровне прокомментировали присвоение ему звания генерал-лейтенанта. Однако, следуя из сообщения главы Чечни, этого не произошло. И виновным во всем этом Кадыров назвал Пескова.

Дословно из сообщения, которое обнародовал Кадыров:

«В действительности я удивился, когда Песков никак не прокомментировал присвоение мне звание генерал-лейтенанта. И якобы это произошло из-за того, что пресс-секретарь Путина не видел указа. Мы здесь со всеми силовиками и добровольцами занимаемся проведением «спецоперации», и в дневное и в ночное время. Ведь можно же было как-то подбодрить, или хотя бы, поделикатнее прокомментировать, а не сказать, мол, «указа не видел». Зато трус Ургант, который сбежал со страны во время нестабильности якобы в отпуск, но вернувшийся обратно, когда на политической сцене наблюдалось спокойствие, является настоящим патриотом».

При этом Кадыров добавил:

«Весьма нынче странное мышление. Героев не могут называть героями. Генералом не называют генералами. Но малодушных беглецов нарекают настоящими патриотами, и даже большими. Какая-то у Пескова шкала приоритетов не созревшая. С этим нужно что-то делать».⠀

Ранее Кадыров уже выражал свое недовольство политике, которую осуществляет Кремль.