С своем Telegram-канале российский диверсант эмоционально отреагировал на решение Казахстана не стать для России «инструментом для обхода санкций», информирует «НБН».

Власти Казахстана не только осудили развязанную РФ войну в Украине, но и заверили, что не помогут стране-агрессору избежать санкционного удара за преступления в соседней стране.

Гиркин заподозрил окружение Путина в том, что оно «играет в тотализатор» относительно того, кого первым снимут за провал порученного направления. Террорист считает, что они не один год 2пробивают новые днища», что усиленно игнорирует власть РФ.

Стрелков отметил четыре больших поражения армии России в Украине. Он констатировал развал разведки РФ «в хлам», указав на то, что она постоянно предоставляет ложную информацию о происходящем в Украине. На этой информации, как отметил боевик, Минобороны страны-агрессора спланировало и ужасно проводит «спецоперацию».

Гиркин обвинил МИД РФ в том, что внешнеполитическое ведомство не смогло обеспечить стране союзников или даже нейтралитет некоторых государств. Также российский диверсант заявил, что внешняя и внутренняя пропаганда России «обгадилась».

Российский диверсант недоволен тем, что Кремль никого не наказал за провалы в Украине и даже никого из чиновников не отстранил от должности.

Также Гиркин назвал сроки полного краха «спецоперации» РФ. Он рассказал, какой ад в ближайшие недели ожидает солдат Путина в Украине.