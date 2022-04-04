Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Guildhall, такое заявление озвучил депутат Бундестага от «Зеленых» Робин Вагнер.

Дословно из заявления политика:

«Нам нужно весьма усилить политическое, а также экономическое давление на Российскую Федерацию. Об этом уже говорила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок, а также об этом заявлял руководитель Министерства экономики и защиты климата Роберт Хабек».

Помимо того, политик подчеркнул, что Украине, в первую очередь, нужно больше оружия для защиты своей страны. Помимо того, добавил он, ввиду всех тех преступлений, которые были совершены на оккупированных территориях, «защита» также означает освобождение оккупированных украинских земель.

«Именно поэтому Германия должна поставлять больше оружия и вооружений, которые нужны Украине для этого», — подытожил депутат Бундестага.

В последние дни особо обсуждаются зверства, которые осуществляли российские военные преступники на территории Бучи, что под Киевом. В частности, свой комментарий по этому поводу сделал депутат ВРУ Алексей Гончаренко.