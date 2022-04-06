Как информирует «НБН», заявление Псаки процитировало издание The Guardian.

По словам пресс-секретаря Белого дома, целью американских санкций является истощение ресурсов России, что сделает невозможным войну против Украинского государства. Кроме того, экономические ограничения поставят Москву перед выбором – истощение долларовых ресурсов РФ или дефолт.

Дословно из заявления Джен Псаки:

«Российская Федерация не имеет таких ресурсов, которые бы у нее были в неограниченных количествах. Особенно в нынешнее время. Принимая к вниманию введенные американской стороной разрушительные санкции. Кремль будет вынужден выбрать между истощением оставшихся ценных резервов в долларах, получением новых доходов или же дефолтом. Самая большая часть нашей цели в данном случае состоит в том, чтобы истощить ресурсы, которые имеет Путин для продолжения собственной войны в отношении Украинского государства. В долгосрочной перспективе Путину будет сложнее вести боевые действия».

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий призвал прекратить выдачу виз гражданам РФ, а также усилить санкции против страны-агрессора.