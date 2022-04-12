Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», в материале The Independent отмечается, что президент РФ переселяет украинцев со временно оккупированной территории за полярный круг, а также Сибирь. В тысячах километров от своих домов оказались уже порядка ста тысяч граждан нашей страны.

Согласно информации, обнародованной в официальных документах, на которые ссылается издание, в Кремле издали приказ о переселении 97 тысяч и 739 жителей Луганской и Донецкой областей в 8850 километрах от их домов.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В указе отмечалось, что «с учетом сложившейся на территории Украинского государства ситуации» Российская Федерация «соглашает распределение» граждан к «субъектам России» и просила власть «обеспечить прием» 95 тысяч 739 человек».

Среди мест, куда принудительно заселяют украинцев, есть и Сибирь, и Дальний Восток, и Северный Кавказ, Чечня, Дагестан, Ингушетия.

Помимо того, The Independent отмечает, что местное население в Мариуполе российские военные просили поставить свои подписи под документами, где утверждалось, что «украинские войска обстреливали их город».

Ранее сообщалось, что Путин встретился с Лукашенко и озвучил новое заявление по Украине.