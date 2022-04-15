Об этом он сказал в интервью The New York Times, сообщает «НБН».

Надь сказал, что Путина нужно остановить в Украине, прежде чем он сможет двигаться на Запад.

Украина буквально борется за наше будущее

— добавил он.

Министр также отметил, что до вторжения России для его страны было немыслимо отправить через восточную границу большое количество даже самого простого оружия, не говоря уже о системах советского производства.

Но это новая мировая реальность. Мы прифронтовое государство. У нас война на границе и более 330 000 украинцев приезжают в нашу страну. Сейчас парадигма совершенно другая

— сказал он.

Напомним, 9 апреля Минобороны Словакии опубликовало официальное видео, на котором показана подготовка и перемещение дивизиона С-300 в Украину. Позже премьер-министр Словакии Эдуард Гегер 11 апреля опроверг информацию россиян о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны С-300 уничтожена.

Также мы сообщали о том, что США рассматривают возможность визита в Украину госсекретаря и министра обороны