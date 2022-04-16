Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», об этом говорится в материале «Коммерсантъ».

Известно, что информацию об этом подтвердила Мария Захарова, являющаяся официальным представителем Министерства иностранных дел России. Согласно ее словам, аналогичная нота была направлена «по всем странам».

Насколько известно, в своей ноте, направленной Россией Вашингтону, Кремль предупредил американскую сторону, что поставки Киеву систем вооружения «подливают масла в огонь». Также в Москве указали, что такого рода действия со стороны Соединенных Штатов Америки могут привести к «непредсказуемым последствиям».

Напомним, ранее Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Александрович Зеленский озвучил количество украинских защитников, которые погибли при защите нашей страны от рук российско-оккупационных войск с 24 февраля текущего года.