Как информирует «НБН» со ссылкой на «УП», точку в переговорном процессе с Российской Федерацией поставит уничтожение украинских защитников в Мариуполе.

В интервью украинским онлайн медиа Зеленский отметил, что после Бучи и Бородянки переговорный процесс с Российской Федерацией зашел в тупик.

Цитата из сообщения Зеленского:

«Мариуполь, может быть, как десять Бородянок. Я хотел бы сказать, что уничтожение украинских военных, наших ребят, поставит точку на всех переговорах. Это будет глухой угол, так как мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет дальше разговаривать».

Ранее президент Украины озвучил количество украинских защитников, которые погибли, защищая нашу Родину от российско-оккупационных войск.