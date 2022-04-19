Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на представителя Госдепа США Нед Прайс, которого цитирует Радио Свобода.

Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или попытаться помочь России обойти санкции, то он столкнется с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров

— заявил Прайс

Также Прайс отметил, что в США продолжат внимательно следить за уровнем поддержки, которую Китай оказывает РФ.

В Китае неоднократно заявляли, что санкции против России лишь усугубляют ситуацию, и призывали США содействовать миру практическими действиями.

Также ранее мы писали о том, что В Анкаре озвучили условия для введения санкций против России