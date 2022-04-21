Одной из основных тем в споре политиков стали отношения с Россией и ее нападение на Украину, сообщает «НБН» со ссылкой на французский канал BFM TV.

Макрон заявил, что не хочет, «чтобы эта война распространялась». По его словам, для этого нужна сильная Европа, которая будет «балансирующей державой, способной привести Россию в чувство».

Мы никому здесь не вассалы

— добавил он.

Также Макрон раскритиковал Ле Пен за кредит в 9 млн евро, который она в 2017 году взяла в российском банке на президентскую кампанию.

Вы зависите от российской власти, и вы зависите от Путина, когда вы говорите с Россией, вы говорите со своим банкиром

— заявил Макрон.

Ле Пен парировала, что поступила так, потому что «ни один французский банк не хотел давать мне кредит».

Президент Франции также вспомнил высказывания Ле Пен о Крыме и поинтересовался, на каких основаниях она сочла его частью России.

По международным законам мы не признаем территории, которые были аннексированы силой

— напомнил Макрон.

При этом лидер «Национального объединения» осудила войну России против Украины.

Агрессия, жертвой которой стала Украина, недопустима

— сказала Ле Пен и выступила за помощь Киеву и за то, чтобы Запад принял украинских беженцев. При этом, впрочем, предупредив, что поставки Украине оружия могут втянуть Францию в боевые действия.

Экспресс-опрос, проведенный компанией Elabe вечером после дебатов, показал, что 59% зрителей сочли аргументы Макрона более убедительными, а 39% больше прислушались к высказываниям Ле Пен.

По итогам первого тура выборов Макрон получил 27,85% голосов избирателей, а за Ле Пен проголосовали 23,15% французов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре президентских выборов во Франции