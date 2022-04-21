Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

В четверг, 21 апреля глава Кремля Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Последний отчитался перед диктатором о «взятии Мариуполя».

В сети обратили внимание на странное поведение президента РФ. Путин вел себя весьма странно – он сидел сгорблено, сжато. Но больше всего внимание пользователей привлекли руки российского диктатора. Одной рукой он вцепился за край стола, а вторую прятал, словно, не хотел, чтобы она попала в объектив камеры.

Путин во время совещания с Шойгу. Фото — 24 tv.ua

Журналист, ведущий «24 Канала» Артем Овдиенко сказал, что такое поведение главы Кремля натолкает на мысль о том, что у него действительно болезнь Паркинсона.

«Это болезнь, которая проявляется в невозможности контролировать тремор рук. Эта болезнь не лечится. Есть предположения, что он действительно болен», — сказал журналист.

Вот, что по этому поводу пишут пользователи:

«Явные проблемы с позвоночником: шеи нет, голова просто лежит на плечах. Постоянно шевелит ногами, будто пытается скрыть дрожь в ногах». «Держал руку на тревожной кнопке, а вдруг Шойгу нападет», — шутят пользователи. «Похоже на паралич». «Возможно, он на сильных медикаментах», — пишут пользователи.

Стоит отметить, что в СМИ неоднократно появлялась информация о проблемах со здоровьем российского диктатора. Появлялись разные версии. Согласно некоторым из них, Путин, возможно, болен онкологическим заболеванием.

Ранее журналист Иван Яковина рассказал, почему Шойгу часто пропадает из публичного пространства.