Как информирует «НБН» со ссылкой на украинские СМИ, издание Spiegel пишет, что канцлер Германии заявил, что ФРГ не может себе позволить отказаться от газа из Российской Федерации. Среди причин этому он назвал избежание кризиса в сфере экономики.

Дословно из заявления Шольца:

«Я говорю о том, что мы стремимся к тому, чтобы избежать драматического экономического кризиса, потерь миллионов рабочих мест, а также фабрик, которые потом уже никогда не смогут открыться. Это могло бы иметь серьезные последствия для нашей страны. Даже для всей Европы. Это весьма повредило бы возможности финансирования и восстановления Украинского государства».

Канцлер Федеративной республики Германия добавил, что в результате эмбарго возникает глобальная кризисная ситуация, которую ФРГ просто не может себе разрешить. Помимо того, согласно его словам, он не видит, что газовое эмбарго сможет положить конец действиям Российской Федерации на территории Украинского государства.

Ранее мы уже писали о том, что в Германии назревает серьезный скандал из-за отказа Шольца предоставить Украине тяжелое оружие.