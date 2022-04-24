Об этом во время визита в Уругвай заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает «НБН» со ссылкой на Yeni Şafak.

Мы закрыли воздушное пространство для военных самолетов России, даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию и перевозящих войска. Мы выдавали трехмесячное разрешение. Оно заканчивается в апреле

— сказал он.

В то же время он напомнил, что Турция не присоединялась к санкциям против России.

Если какая-либо компания хочет вести бизнес в Турции, она должна действовать в соответствии с нашими законами и соблюдать международное право. Мы не допускаем никакой незаконной деятельности

— отметил о Чавушоглу.

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