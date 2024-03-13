В интервью телеканалу TVN 24 представитель Варшавы заявил, что санкции против страны-агрессора должны перестать быть фиктивными. По словам главы правительства, половина Европы до сих пор торгует с РФ и РБ в обход ограничений, информирует «НБН».

Премьер уточнил, что и в Польше есть компании, которые успешно обходят санкции против государства-террориста. Министр подчеркнул, что это говорит о том, что никто не хочет серьезно придерживаться этих мер.

Политик напомнил, что в Европе есть замороженные активы РФ, доходов от которых хватило бы для победы в войне против страны-агрессора. Однако Украина не получает эти деньги, поскольку в столицах, которые громко заявляют о поддержке Киева, возникают какие-то проблемы, когда доходит до дела.

Глава правительства назвал поступки Варшавы «чрезвычайно рациональными и ответственными», отметив, что она ведет себя «смело, но без азарта», чем он гордится.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал условие для использования прибыли от замороженных активов РФ на территории европейских государств для помощи Украине.