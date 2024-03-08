О том, что особое внимание в период проведения визита Зеленского будет уделено ознакомлению с прогрессом в совместных украинско-турецких проектах, запущенных в оборонно-промышленной сфере, в частности, посещению верфей, на которых начато строительство корветов для ВМСУ, а также ожидается несколько встреч с представителями местных оборонных компаний, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Офиса президента Украины (ОПУ).

Как стало известно, на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, главы двух государств затронут положения «Формулы мира», обсудят организацию глобального «Саммита мира», подойдут к решению проблематики безопасности судоходства в акватории Черного моря, и поговорят о глобальной продовольственной стабильности, не забыв об освобождении украинских военнопленных и политических заключенных, удерживаемых на территории страны-агрессора.

Ранее мы писали о том, что в ОПУ не исключали — целью удара оккупантов по Одессе 6-го марта были Зеленский и премьер-министр Греции.