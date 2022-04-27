Соответствующую информацию сообщило российское издание «РБК», ссылаясь на свои источники. Ранее за направление псевдореспублик Донбасса отвечал Дмитрий Козак, однако в Москве приняли решение о его замене, информирует «НБН».

Если раньше управление по приграничному сотрудничеству занималось вопросами взаимодействия с «ЛДНР», то теперь за них будет отвечать управление по внутренней политике. Новым куратором ОРДЛО назначен первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко.

Кириенко уже успел встретиться с марионетками Москвы в Донецке, росСМИ назвали этот визит «ознакомительной поездкой». Таким образом новый куратор «республик» налаживает контакты с местными ставленниками Кремля.

Источники не исключают, что смена ответственного за ОРДЛО может быть связано с планами российского руководства относительно вхождения «ЛДНР» в состав страны-оккупанта.

Напомним, что журналисты «24 канала», ссылаясь на источники в разведке, рассказали о прозрении главарей «народных республик» Донбасса относительно отсутствия перспектив с Россией в случае провала «спецоперации». На одном из совещаний с приближенными ставленник Москвы в «ДНР» Денис Пушилин открыто выражал недовольство политикой Кремля и грубо высказался о Путине.