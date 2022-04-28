Глава разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что якобы он располагает данными о планах Америки и Польши относительно установления «военно-политического контроля Варшавы» над ее «историческими владениями» на украинской территории, информирует «НБН» со ссылкой на российское издание «РИА Новости».

Разведка страны-оккупанта заявляет, что Польша якобы намерена ввести свои войска в западные регионы Украины под предлогом защиты от агрессии РФ. По словам Нарышкина, польское правительство обсуждает с администрацией американского президента соответствующую «миссию», которую организуют без мандата НАТО при участии «желающих стран».

Российский силовик утверждает, что Варшава введет своих военных на Запад Украины таким образом, чтобы избежать столкновения с российскими оккупантами и будет постепенно перехватывать у нацгвардии Украины контроль над стратегическими объектами в этом регионе.

Нарышкин добавил, что такая «операция» якобы закончится расколом Украинского государства, а Польша станет управлять территориями, на которых разместит своих миротворцев.

В то же время Польша продолжает передавать Украине военную помощь. В частности, польский премьер Матеуш Моравецкий подтвердил, что для нужд ВСУ Варшава передала танки.